【モデルプレス＝2026/03/02】フリーアナウンサーの堀江聖夏が3月1日、自身のInstagramを更新。包帯姿を公開し、心配の声が寄せている。【写真】“チャイナ服姿で板割り”話題の32歳美人アナ「痛々しくて可哀想」な包帯姿◆堀江聖夏、包帯姿公開堀江は背景に皿が積み上げられた場所で撮影された動画で「日本一強いアナウンサー 骨折しました」とつづり、茶色のワンピースで包帯を巻き腕を吊る姿を報告。「板割りをしたら骨折したよ