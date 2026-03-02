【女子旅プレス＝2026/03/02】東京・原宿の“ちいかわのパン屋”「ちいかわベーカリー」では、“さくら”をコンセプトにした春を感じる特別仕様のちいかわのパンや、紅茶缶、シロップなどを、2026年3月6日（金）から期間限定で提供する。【写真】池袋パルコに常設店「ちいかわレストラン」メニュー＆店内公開◆「ちいかわベーカリー」に春らしい特別メニュー「ちいかわベーカリー」は、イラストレーター・ナガノが手掛ける作品「ち