鍋や煮ものに活躍する白菜。少し余った300gを使いきって、『麻婆白菜』なんていかが？くたくたに煮た白菜は甘みが増し、とろりとしたあんがよくからんであとを引く味わい。豆板醤のほどよい辛みがきいて、ご飯にのせれば思わず頬がゆるみます。家にある調味料と豚ひき肉で、さっと作れる一皿です。『麻婆白菜』のレシピ材料（2人分）豚ひき肉……150g 白菜の葉……3枚（約300g） 〈A〉しょうが……1かけ（約10g） 豆板醤……小さ