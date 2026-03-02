きょう2日は鹿児島県内多くのがありました。 鹿児島市の鹿児島中央高校では309人が卒業の日を迎えました。 式では野村義文校長がそれぞれのクラスの代表者に卒業証書を手渡した後、「若い感性で新しい時代を作ってほしい」と卒業生にエールを送りました。大きな翼を広げて夢に向かって羽ばたいていきます そして、卒業生代表の石原知佳さんが3年間の思い出を振り返り、時折、声を詰まらせながら教諭や保護者に感謝の気持