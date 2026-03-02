秋田朝日放送 大型自動車免許を取得している退職予定の自衛官向けに、２月２７日秋田市でバスやトラックなどの運転体験会が開かれました。 ハンドルを握る自衛隊員が運転しているのは、バスやタクシー、トラックです。２０２８年までに退職予定の自衛隊員９人が参加し、運転体験会が開かれました。 体験会は、自衛官の再就職先の１つとして運送業界に関心を持ってもらおうと、東北運輸局と自衛隊が連携し東北では初