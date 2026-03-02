人気キャラクター「リラックマ」の原作者として知られる「コンドウアキ」さんの作品を楽しめる展覧会が白樺湖畔の美術館で開かれています。28日始まった「コンドウアキのおしごと展」。「リラックマ」の原作者コンドウアキさんの作家生活20周年を記念して開かれている展覧会で、会場にはデビュー作の「木からおりたミカン」から最新シリーズで夢を扱う店が舞台の「ゆめぎんこう」まで魅力あふれるコンドウさんの