米国カリフォルニア州在住の女優の武田久美子（57）が2日、自身のインスタグラムを更新。ヘアスタイルの変遷を伝えた。武田は「定番のハイライト入りのレイヤースタイル」と書き出し、「ずっと同じ髪型だって思われているのですが、自分の世界の中では結構変えてるんですよ」と告白。年代をさかのぼった写真をアップした。そして「20年前」という自身の髪について「あの頃は3色のハイライトのみのヘアカラーでした」と回想。