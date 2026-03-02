アイドルグループ「＝LOVE」が2日、都内で行われた政府広報キャンペーン「マイナカードの利用促進」記者発表会に出席した。国民のマイナカードの保有枚数は1月末の時点で1億115万枚を突破し、人口に対する保有枚数率は81・2％。10〜20代を中心とした若年層をターゲットにマイナカードの利便性をPRするため、政府広報キャンペーンのマイナカード利用啓発アンバサダーとして「＝LOVE」が起用された。会場では、この日より放送