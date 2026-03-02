【ローマ共同】欧州連合（EU）に加盟する地中海の島国キプロスのメディアは2日、島内の英軍基地に無人機攻撃があったと報じた。死傷者はなかったが、基地に軽微な損傷があった。イラン製無人機シャヘドが使われた可能性があるという。キプロスは北大西洋条約機構（NATO）には未加盟。報道によると、基地では1日深夜に「安全保障上の脅威」が宣言され、職員に屋内待機の指示があったとしている。英国防省は基地への「無人機によ