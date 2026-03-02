【ロサンゼルス＝後藤香代】米テキサス州オースティンで１日未明（日本時間１日夕）、男が路上で銃を乱射し、地元警察によると、２人が死亡、１４人が負傷した。男は駆けつけた警官に射殺された。ＡＰ通信によると、男はイラン国旗が描かれた服を着用していたといい、米連邦捜査局（ＦＢＩ）はテロの可能性もあるとみて捜査している。ＡＰ通信によると、男は５３歳のセネガル出身者で、２０１３年に米国籍を取得した。地元警察