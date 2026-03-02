俳優の久保田悠来（44）の怪演が注目を集めている。現在放送中の日本テレビ連続ドラマ「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」（日曜後10・30）で、殺人の罪で起訴され拘置所に移送された宗教団体の幹部を熱演中。ポーカーフェースな役柄とは対照的に本紙の取材に「僕は悪役が大好きなんですよ」とはにかんだ。常に寡黙で表情を崩さず、腹の底が知れない人物。だが1日放送の第6話では初めて感情が表に出た。自身が