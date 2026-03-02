【第90話】 3月2日 公開 第90話「持ちつ持たれつ」を読む 【拡大画像へ】 小学館は3月2日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」第90話「持ちつ持たれつ」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第90話では、虫刺されを買った帰りに前野と再会。池沢を心配していた彼にも気になる人がいて……。 サンデーうぇぶり「となりの席のヤツがそうい