【第83話】 2月28日公開 第83話「酔いの宴のその裏で」を読む 【拡大画像へ】 講談社は2月28日、閃凡人氏によるマンガ「聖なる乙女と秘めごとを」第83話「酔いの宴のその裏で」をヤンマガWebに公開した。 第83話では、ローズとの課題が「酩酊・悪戯」だと気づいたイツキは酔っぱらったローズに対して性教育を施す。 「聖なる乙女と秘めごとを」のページ