柏崎警察署によりますと、暴行の疑いで、住居不詳の自営業の男（49）が2日、現行犯逮捕されました。男は、2日午前0時15分頃、柏崎市内のコンビニエンスストアで店員の40代男性の両肩を押すなどの暴行を加えた疑いです。店員が警察に通報し、現行犯逮捕されました。店員にケガはないということです。警察によりますと、男は事件について何も答えないということです。警察が詳しい状況を調べています。