★人気テーマ・ベスト１０ １防衛 ２レアアース ３半導体 ４ＳａａＳ ５データセンター ６アンモニア ７人工知能 ８宇宙開発関連 ９フィジカルＡＩ １０半導体製造装置 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「石油」が１１位となっている。 米国とイスラエルが２月２８日、イランへの攻撃を開始した。イランの最高指導者であるハメネイ師