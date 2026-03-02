後場寄り付き直後の東京株式市場では、日経平均株価が前営業日比９００円安前後と前場終値と比較してもみ合い圏推移。外国為替市場では１ドル＝１５６円１０銭台の推移。アジアの主要株式市場はほぼ全面安。 出所：MINKABU PRESS