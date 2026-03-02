ジェフユナイテッド千葉は2日、「SNS上の投稿についてのお願い」と題した声明を発表して差別的な投稿が散見されることを報告した。クラブは「SNSにて差別的な投稿が複数確認されております」と伝え、「差別的言動や誹謗中傷、侮辱、脅迫はいかなる理由があっても決して許されるものではありません。ジェフユナイテッド市原・千葉はいかなる理由があっても差別的言動や誹謗中傷、侮辱、脅迫など公序良俗に反する発言または行為