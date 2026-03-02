映像嵐株式会社は2月27日（金）、ニコンZマウント用の交換レンズ「Viltrox AF 50mm F1.4 Pro Z」を発売した。希望小売価格は10万9,000円。 Viltrox（ビルトロックス）ブランドのフルサイズフォーマット対応レンズ。2025年10月にソニーEマウント用を発売済みで、このほどニコンZマウント用を追加した。開放F1.4の大口径、防塵・防滴構造、高速かつ高精度なAFが特徴という。 レンズ構成は11群15枚。高屈折率レ