多くの公立高校で1日に卒業式が行われましたが、長崎東高校では2日に生徒たちが旅立ちの日を迎えました。 3年生260人が卒業を迎えた長崎市の県立長崎東高校。 式では保護者や在校生が見守る中、田川 耕太郎校長から一人ひとりに卒業証書が手渡されました。 （卒業生代表） 「これまでの自分にお疲れ様と声をかけ、長崎東から新たな1歩を踏み出しましょう」 長崎東高校は、全校生徒の9割以上がバス通学で