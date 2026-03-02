ユナイテッドアローズ [東証Ｐ] が3月2日昼(12:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の90.3億円→91億円(前期は85.3億円)に0.7％上方修正し、増益率が5.8％増→6.6％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の65.2億円→65.9億円(前年同期は51.4億円)に1.0％増額し、増益率が26.9％増→28.2