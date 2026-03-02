活水女子大学が2028年度から全学部で男女共学になります。 学校法人活水学院は記者会見を開き、2028年度から活水女子大学の全学部を男女共学にすることを発表しました。 一部の学部で定員割れが続いていることや、ジェンダー平等が社会で求められていることなどを踏まえ、共学化へ踏み切ります。 看護学部看護学科では今年度から男子学生の受け入れを始めていて、全学部で共学化すれば県内から四年制の女子大学