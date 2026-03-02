南九州で製造された酒の品質を評価する「酒類鑑評会」で、球磨焼酎などの「一般酒の部」の審査が行われました。 【写真を見る】どこも酒どころ！南九州で美味しい酒は？ 酒類鑑評会熊本国税局が審査し表彰へ 熊本国税局は、毎年、熊本、大分、宮崎、鹿児島で製造された清酒や本格焼酎の品質を評価する酒類鑑評会を行っています。 「清酒部門」や、本格焼酎の「一般酒の部」、特別な製造方法を取り入れた「チャレンジの部」と