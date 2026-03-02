カンテレ・フジテレビ系4月期月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜後10：00カンテレ・フジテレビ系全国ネット）に出演する黒木華、野呂佳代が2日、フジテレビ局内で行われた同局4月期ドラマのキャストが登壇するスペシャルイベント『FUJI DRAMA COLORS 2026 SPRING』に登壇。互いの印象を語った。【写真多数】あまりに豪華すぎ！フジドラマに出演する北村匠海＆高杉真宙＆佐藤二朗ら本作は、政治家の不正を密告する告発文を