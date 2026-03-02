元大阪地検トップから性的暴行を受けたと訴える女性検事が、要望書を法相らに提出しました。北川健太郎被告（66）は大阪地検の検事正だった2018年に、部下の女性検事に性的暴行をした罪に問われ、無罪を主張しています。被害を訴えている女性検事は第三者委員会を設置して、ハラスメント被害についての実態調査を求める要望書を法相らに提出しました。現職検事・ひかりさん（仮名）:自分の尊厳を取り戻すためにも、北川（被告）の