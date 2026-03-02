◇WBC強化試合阪神―韓国代表（2026年3月2日京セラドーム）韓国代表との強化試合に先発した才木浩人投手（27）が立ち上がりに痛打を浴びた。先頭の金倒永（キム・ドヨン）に三塁前へボテボテの内野安打を許すと、3番・李政厚（イ・ジョンフ）に中前打され、1死一、三塁とピンチを背負った。4番のウイットコムを力で押し込み、捕邪飛に打ち取ったものの、5番の文保景（ムン・ボギョン）に初球を中前適時打。6番DHの安賢民