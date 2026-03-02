【SAKURA Twinkle Gently】 3月3日20時 オンライン販売開始予定 3月4日 店頭販売開始予定 スターバックス コーヒー ジャパンは、季節商品「SAKURA Twinkle Gently」の販売を3月3日からオンラインストアで開始する。店頭販売は3月4日からを予定している。 今回販売する商品は桜が舞う青空をイメージし、きらめきを添えたデザインとしている。様々な青で