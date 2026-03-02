ＢＳテレ東では3月3日（火）夜7時から「田舎で探す！憧れ移住ハウス」を放送します。 「もし、あなたが移住をするとしたら…」この番組では、日本全国にある魅力的な田舎町に赴き、住みたくなる「憧れの移住物件」を巡り、「ここに移住したらどうなるの？」という目線で町を散策します！ 花田虎上、鈴木砂羽、澤穂希が「この町にはどんな物件がある？」「移住した時に暮らしやすい？」「移住者にどんな支援があるの？」