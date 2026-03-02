ＴＢＳ系列で２月２７日に放送された「侍ジャパン強化試合・日本―中日」の名古屋地区での平均世帯視聴率（１９時８分から１７２分間）が１９・９％（関東地区は１２・６％＝ビデオリサーチ調べ）を記録したことが２日、分かった。同時間の平均個人視聴率は１０・７％（関東地区は７・４％）だった。またテレビ朝日系列で２８日に放送された同カードも名古屋地区での平均世帯視聴率（１９時６分から１６８分間）は１８・１％（