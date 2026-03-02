俳優の本田響矢（２６）が２日、都内で行われた「ロンジンアーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜」（５月１０日まで）発表記念イベントに出席した。「普段から腕時計をすることが好き」という本田は、ロンジンのフレンド・オブ・ブランドに就任。この日は約７７万円の腕時計を身に着けて登場すると「時間を見るものとして使うのはもちろん、ファッションの一部だと思っている。自分の服に合うものを選んで付けてい