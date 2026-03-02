日本テレビ公式Xが発表今月11日、2011年の東日本大震災から15年を迎える。フィギュアスケート男子で2014年ソチ、2018年平昌と五輪連覇を達成し、現在はプロスケーターとして活躍する羽生結弦さんは、宮城県仙台市出身。11日に日本テレビ系「news every.」に生出演し“鎮魂の舞”を披露することが発表された。日テレの公式Xは2日午前6時10分、「東日本大震災から15年羽生結弦さんが3.11に“鎮魂の舞”を生出演で披露」として