フィリップ モリス ジャパンは、加熱式たばこ「IQOS ILUMA（イルマ）」シリーズ専用たばこスティック「SENTIA（センティア）」では初となるカプセルを搭載した「センティア パープル カプセル」を、2026年3月2日（月）より全国4店舗のIQOSストア、2026年3月4日（水）よりIQOSオンラインストア、2026年3月21日（土）よりIQOSショップやQOSコーナー、2026年4月6日（月）より全国のコンビニエンスストアやたばこ取扱店で順次発売しま