美容外科「高須クリニック」の公式YouTubeチャンネルが2026年3月1日、新たなCM「『眼鏡ひげ』篇」を公開し、ネットの話題を集めている。短髪→長髪眼鏡の大幅イメチェンスタイルで登場同CMは、同日放送の人気バラエティ番組「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日本テレビ系）で初披露されたものだ。男性2人組スウィング・ユニット「SOFFet」の「Beautiful Smile」をBGMに、自らヘリコプターを操縦して移動する高須クリニ