TOMORROW X TOGETHERが4月13日、8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』をリリースすることが発表となった。“棘”の存在感が印象的なトレーラー映像も公開された。8thミニアルバムのリリースは、3月2日0時にGlobal Superfan Platform「Weverse」を通じてアナウンスされたもの。2025年8月に所属事務所のBIGHIT MUSICと全員で再契約を結んだ後、初めてリリースされるアルバムとなる。アルバムタイトルの