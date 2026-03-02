指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」が２日、都内で「政府広報キャンペーン『マイナカードの利用促進』記者発表会」に出席した。野口衣織は「グループでテレビＣＭに出演することが夢だった」と歓喜。ＣＭ出演は「共有カレンダーにひっそり書かれていて、何だろうと思って」といい、驚きも大きかったという。ＣＭデビューが政府広報キャンペーンで、音嶋莉沙は「国民の約８０パーセントの方がもっているカ