ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。今回は全国のゲームセンターなどに2026年2月20日より順次投入される、「MARVELACT/CUTプレミアムフィギュア“ドクター・ストレンジ”」を紹介します！ セガプライズ「MARVELACT/CUTプレミアムフィギュア“ドクター・ストレンジ”」 投入時期：2026年2月20日より順次サイズ：全長約