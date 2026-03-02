今日2日(月)の東海地方は、天気は下り坂で、早い所では夕方から雨が降る見込みです。明日3日(火)は、断続的に雨が降り、寒さが戻るでしょう。今週は、短い周期で雨が降り、日々の気温変化が大きくなる見込みです。スギ花粉の飛散や服装選び、体調管理に注意してください。今日2日(月)は天気下り坂早い所では夕方から雨今日2日(月)は、低気圧が西から近づくため、天気は下り坂です。東海地方は、薄雲が広がってきていますが、まだ