飯田市では春の山火事予防運動に合わせ啓発パレードの出発式が行われました。パレードに先立ち飯田市の飯田合同庁舎前には県の消防関係者などが集まり出発式が行われました。県内では例年2月から5月の間に林野火災が多発することから2月1日から5月末まで春の山火事予防運動を実施しています。県内では去年2月から5月にかけ22件の林野火災が発生しています。長野県 南信州地域振興局林務課 林産係 技師荻原拓也さん「今