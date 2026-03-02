長野市では2月28日、子どもたちが考案した「おやき」を販売するイベントが開かれ、大勢の人でにぎわいました。長野市の「ながの東急百貨店」の前で開かれた「おやき文化祭」。長野地域の3つの学校の子どもたちとおやき事業者が協力してオリジナルのおやきを考案し、28日」、初めてとなる販売イベントを開きました。みそを使ったものや珍しい抹茶あんのおやきなどが並び、購入した人たちはおいしそうに味わっていました。訪れた人は