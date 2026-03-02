この投稿をInstagramで見る ハリセンボン 近藤春菜(@harisenbon_haruna)がシェアした投稿お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜が2日までに、自身のインスタグラムを更新。公開されたオフの様子が注目を集めている。近藤は「会いに行っちゃった」と書き出し、「フロリダぶりだねーっつって」とユーモアを交えて報告。投稿では、ミニーマウスとハグを交わすショットをアップした。写真では、近藤はカメラに背