2日（月）午後は西日本で広く雨。夜遅くには関東も降り出し、翌日にかけて雪の降るところがありそうです。＜2日（月）の天気＞北海道の東に停滞する低気圧の影響で、道内では北風が強まっています。根室地方では夕方にかけて暴風に警戒してください。また、西から別の低気圧が近づいて、九州や沖縄では午前中から雨が降っています。昼過ぎには四国でも降り出し、夜にかけては西日本の広い範囲で雨になる見込みです。関東や東海も雲