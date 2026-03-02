天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、東京・日本橋で行われている女性書家の書道展を鑑賞されました。愛子さまは2日午前、東京・中央区の日本橋高島屋を訪れ、「第57回現代女流書展」をご覧になりました。愛子さまは、女性書家およそ120人の作品を一つ一つ熱心に鑑賞し、皇族だった志貴皇子の「万葉集」の歌を書いた90歳の書家の作品には「春の美しい歌ですね」と話し、余白を生かした流れるような書の構成に関心を示されていました