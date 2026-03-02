和歌山市長の尾花正啓氏（７２）は２日の市議会定例会で、８月に任期満了を迎える次期市長選に出馬しない意向を表明した。現在３期目の尾花氏は、代表質問で次期市長選への態度を問われ、「公約を全力でやれてきたという思いと、市民に心配をかけている膵臓（すいぞう）がんのことなどもあり、次期市長選には出馬せず、今期限りで退任したいと考えている」と述べた。尾花氏は和歌山県紀美野町出身。東大工学部を卒業後、県職