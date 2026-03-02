◇オランダ1部アヤックス 0―0 ズウォレ（2026年3月1日オランダ・ズウォレ）アヤックスのDF冨安健洋が敵地で行われたズウォレ戦で後半32分から出場した。戦列復帰後、3度目の出場で左サイドバックに入って危なげないプレーを見せ、試合は0―0で引き分けた。地元メディア「フットバル・ゾーン」によれば、グリム監督は初めて2試合連続で出場した冨安に関して「フィットネス面で必要な進歩を遂げているので我々は満足して