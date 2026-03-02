卓球の早田ひな選手がダブルスを組んだ張本美和選手へ感謝をつづりました。WTTシンガポールスマッシュ。WTTでは初めてペアを組んで挑んだ張本選手＆早田選手の“みわひな”ペアは準決勝で蒯曼選手と陳熠選手の中国ペアを撃破、その勢いで2月28日に行われた決勝では長粼美柚選手と韓国のシン・ユビン選手の国際ペアを3-0(11-9、11-8、11-7)で下し、優勝を飾りました。早田選手は1日に自身のInstagramを投稿。「女