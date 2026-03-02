もう寂しいICではない！「圏央鶴ヶ島」埼玉県鶴ヶ島市の圏央道「圏央鶴ヶ島IC」付近で、県が整備を進めていた新道路が3月11日（水）に開通します。ここ数年で大きく変貌したIC周辺の風景が、さらに一変しそうです。【え、こんな風になるの!?】これが圏央鶴ヶ島ICにできる「埼玉のウー〇ン・シティ」です（地図／写真）開通するのは、圏央鶴ヶ島ICから鶴ヶ島駅（東武東上線）方面に通じる2023年開通の市道から、さらに分岐して