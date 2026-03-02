男子ゴルフツアー中日クラウンズの前売りチケットの販売が始まりました。 【写真を見る】｢中日クラウンズ」前売りチケット販売始まる 名古屋ゴルフ倶楽部和合コースで4月30日から 浅地洋佑選手が大会史上3人目の連覇なるか 4月30日に名古屋ゴルフ倶楽部和合コースで開幕する男子ゴルフツアー「第66回中日クラウンズ」。 今年は「継承する誇り、挑戦する情熱」をテーマに、勢いのある若手選手やト