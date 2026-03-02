全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・三ノ輪のラーメン店『ラーメン屋トイ・ボックス』です。緻密なバランスの圧倒的な旨みに心まで酔いしれる人でもモノでも飾り立てない美しさにハッとすることはありませんか。ラーメンもそう。トッピングの影響を受けないスープと麺のシンプルな構成にその店の本質の味が表れる。名店『トイ・ボックス』の「素ラーメン」、醤油味の場合