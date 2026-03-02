気象庁によりますと、東京地方では、あす（３日）昼過ぎから４日にかけて、多摩地方の山沿いや山地を中心に大雪となる見込みです。 【画像をみる】雪と雨はいつ・どこで降る？3月2日（月）～3月7日（土）の雪雨シミュレーション 予想より気温が低くなった場合には、２３区や多摩地方の平地でも積雪となる可能性があります。大雪による交通障害や路面の凍結に注意するよう呼びかけています。 雪と雨のシミュレ