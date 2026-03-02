日本航空（JAL）は、国際線の短距離路線で、「森伊蔵」を事前オーダーサービス限定で販売する。創業130年の焼酎の蔵元である森伊蔵酒造が、昔ながらの「かめ壺仕込み」で、まろやかで旨みのある味わいと洗練された風味に仕上げた焼酎。内容量は720ミリリットル。対象路線は東京/羽田〜北京・上海/浦東・上海/虹橋・大連・広州・香港・台北/松山線、東京/成田〜上海/浦東・香港・グアム・台北/桃園線、名古屋/中部〜天津・台北/桃園