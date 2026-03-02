占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月2日〜3月8日の運勢を西洋占星術で占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）行動力がアップ！スピード勝負で。「思い立ったら吉日」を心掛けていきましょう。「やろう」ではなく「やる」、「そのうちに」ではなく「今すぐ」、少し食い気味に動いていくと、運気の流れと合っていくでしょう。先取りをし過ぎて、勇み足になることもありそうですが、その分